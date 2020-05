Goldbach Media baut Screen-Netzwerk aus

Auf Coffee2Watch, als multimediale Informations- und Unterhaltungsplattform definiert, werden zielgruppen-relevante Inhalte in allgemein bildenden höheren Schulen (AHS) und berufsbildenden höheren Schule (BHS) an Schüler und auch an Lehrer vermittelt. Erreicht werden damit , laut Goldbach Media, "täglich über 120.000 Schüler". Das wären 34 Prozent aller Schüler in diesen beiden Schul-Typen.



Die Inhalte-Kontakte werden über frequenz-starke Punkte in den Schulen hergestellt. Die Inhalte des Werbeträgers drehen sich um Lifestyle, Gesundheit, Fitness, Körperpflege, Technologie, Innovation und Unterhaltung. "Wir ergänzen den Ausbildungsalltag von Schülern um Informationen", skizziert Franz Hellmaier, Geschäftsführer von Coffee2Watch, die Vermittlungsarbeit des Zielgruppen-Mediums.



Exakt genau das passiert auch über 70 UniScreens an 30 Hochschulen in Österreich. Deren Reichweite beträgt, basierend auf der Ambient Meter-Messung, 7,9 Prozent. Diese Reichweite entspricht, laut dem Vermarkter, "384.000 Netto- und 1,4 Millionen Brutto-Kontakten". Unter den 14- bis 29-Jährigen beläuft sich die Reichweite wiederum auf 13 Prozent oder 211.000 Netto-Kontakte.