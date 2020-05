Goldbach Media auf Wachstumskurs

Profitables Wachstum

In absoluten Zahlen stieg der Gewinn von umgerechnet 1,81 auf 2,29 Millionen Euro. Das EBIT-Ergebnis legte von 4,50 auf 5,24 Millionen Euro und der Umsatz von 102,9 auf 111,7 Millionen Euro zu. Der Vermarkter privater elektronischer Medien verzeichnete in den ersten sechs Berichtsmonaten in den beiden Geschäftsfeldern Online und Offline ein identes Wachstum von 8,5 Prozent. Der Offline-Umsatz macht 61 und der Online-Anteil 39 Prozent am Gruppen-Umsatz aus. 23 Prozent des Netto-Umsatzes und fünf Prozent des EBIT-Ergebnis stammen aus dem internationalen Geschäft der Gruppe. Der Vorstand geht, auf Basis dieses Zwischenergebnisses, von einem profitablen Wachstum für das Geschäftsjahr 2010 und einer "gegenüber dem Vorjahr deutlichen EBIT-Zunahme" aus.