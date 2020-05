Goldbach Award mit Social Media-Premiere

Der Social Media-Award ist wiederum in drei Kategorien - Branding, E-Commerce, Dialog/ CRM and Integrated Communication - unterteilt. Die drei Sieger der Kategorien erhalten umgerechnet 2.700 Euro Preisgeld. Bis 24. März 2011 können Kampagnen der beiden Klassen, die zwischen April 2010 und März 2011 in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den genannten Märkten platziert waren, zum Wettbewerb eingereicht werden.