Goldbach Audience löst AdLink ab

Dachmarkenkonzept Goldbach

Diese Umbenennung geht mit einer gesamten Harmonisierung der Markenstruktur des in Zentral- und Osteuropa tätigen Vermarkter elektronischer Medien einher mit einer stringten, auf eine Dachmarke zugespitzten Markenstruktur.



Goldbach fungiert als Dachmarke und als Basis für den weiteren Ausbau des internationalen Geschäfts. Unter Goldbach Media tritt die TV- und Radio-Werbevermarktung auf. Diese Betitelung löst in der Schweiz IP Multimedia ab.

In Goldbach Interactive sind alle konzeptionelle, gestalterischen und technologischen Angebot für Marketinglösungen in digitalen - online und mobile - Medien gebündelt.

Goldbach Audience wird neben der Vermarktung von Online-Werbeträgern auch Angebote aus dem Performance Marketing im Markt, neben Österreich und der Schweiz der adriatische Raum, etablieren. Weites wird die Sitevermarktung um, auf spezialisierte Datenbanken basierendes Netzwerk-Marketing ergänzt.



Darüber hinaus fimiert das Unternehmen zur Goldbach Group AG um. Der Launch und Relaunch wird am kommenden Donnerstag in Wien offiziell bekannt gegeben.



atmedia.at