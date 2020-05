Goldbach Audience erweitert Vermarktungsportfolio

Für die Xing AG-Tochter kununu stehen Goldbach Audience 450.000 AdImpressions zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Die Reichweite und das Werbe-Inventar wird seit Anfang Juli 2013 in Deutschland von der Burda-Gruppen-Schwester Tomorrow Focus vermarktet. In der IVW von August 2013 ist das Portal mit 1.389.444 Visits ausgewiesen und in der, wahrscheinlich, die kununu-Nutzung in Österreich und der Schweiz inkludiert ist.