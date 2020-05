Göls übernimmt Havas Media Group Austria Führung

Gemeinsam mit Göls leiten Doris Kronberger-Ostler und Wolfgang Graski die Agentur. Graski ist für die finanzielle Führung des Unternehmens verantwortlich und vertritt die Interessen von Havas Worldwide in Wien.



Kronberger-Ostler führt ihre Management-Aufgaben im Geschäftsbereich Digital wie bisher fort.



Göls, Kronberger-Ostler und Graski werden die Agentur in Österreich, gemäß dem eingeschlagenen, internationalen Kurs in die integrierte, digitale Zukunft führen.



