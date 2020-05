GMX-Facelift

de, at // GMX ist optisch in die nächste Phase getreten. Das Portal weist nun ein neues Design auf, das in den vergangenen Monaten unter Einbeziehung der Nutzer entwickelt und realisiert wurde. So wanderte das Login-Feld an den linken Seitenrand, die Websuche in die Kopfzeile und die Themen-Channels sind optisch klar voneinander getrennt.