Gmeinbauer, der Best Sell Er

Und er schreibt über das Verkaufen. "Verkaufen ist das Schönste, was es gibt!", läßt er durch den Styria Verlag, in dem das Buch erschienen ist, vermitteln. Zwischen den Beschreibungen der Höhen und Tiefen des Verkaufens erzählt Gmeinbauer von seiner Familie, seiner Liebe zur Musik, Polizei-Jahren und der Gründung des Presse am Sonntag. Also doch Autobiografie!

Daneben stehen wiederum, wie die bekannten Dalmatiner, "101 Tipps für erfolgreiche Verkäufer". Best Sell Er ist mehr als ein Weihnachtsgeschenk für die Mitarbeiter der Anzeigenabteilung und die Assistenten der Geschäftsführung.



Reinhold Gmeinbauer; Best Sell Er - Mein Weg als Verkäufer; Styria Verlag; 2010; 192 Seiten; ISBN 978-3-222-13320-6; 19,95 Euro