euGlue Isobar sichert sich den gesamteuropäischen Digital-Etat von Kellogg's. Dieser Entscheidung ging ein vier Monate währendes Bieterverfahren voraus. Glue Isobar wird dazu mit Kellogg's-Leadagentur Leo Burnett zusammenarbeiten. Der Cerealien-Konzern will in Europa mehr in digitales Marketing investieren.