GlaxoSmithKline-Etat für Brandstein

Die Agentur hat den Auftrag die Markebekannheit der exklusiv über Apotheken vertriebenen Produktlinie zu steigern und deren Vorteile in einem so groß als möglichen Publikumskreis zu verankern.



Physiogel wird von GlaxoSmithKline seit zehn Jahren in Österreich angeboten. Die Produkte sind für Menschen deren Haut entweder zu allergischen Reaktionen neigt oder empfindlich und trocken ist, gedacht.