Glavinics Sexistenzialismus

atThomas Glavinic wird Kolumnist des Wiener. Der Schriftsteller nimmt sich für das Magazin des Themas Sex an. Er rückt an die Stelle die viele Jahre von Janina Lebiszczak alias Pandora Reithermann besetzt war. Glavinic wird das Dauerthema mit Sicherheit aus einer anderen Perspektive be- und umschreiben.