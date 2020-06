Glase App für Umweltbewußte

Mit der App Glasartig will Austria Glasrecycling Konsumenten in umweltgerechtem Verhalten unterstützen und zum richtigen Entsorgen von Weiß- undBuntglas überzeugen. Mit diesem Service wird die Altglas-Abgabe an den dafür vorgesehenen Containern registriert. Und zwar nach Öffnen der App mittels der in Smartphones integrierten Mikrophone, die sich automatisch aktivieren und aufgrund der Einwurf-Geräusch mitzählt wieviele Glas-Gebinde richtig entsorgt wurden. Die in den Recycling-Kreislauf rückgeführte Altglas-Menge kann auch bei Ausfall des Mikros händisch eingetragen werden. Über eineFacebook-undTwitter-Schnittstelle in der App könnnen Glassammerlinnen und -sammler ihr fachgerechtes Entsorgen teilen, wodurch sich die App weiterverbreiten und ein Mitmach-Effekt erzeugen werden soll.

Austria Glasrecycling belohnt das mit der App an den Tag gelegte umweltgerechte Verhalten in Rahmen von Gewinnspielen, appelliert an das gute Gewissen von Konsumenten und an deren nachhaltiges Verhalten. Das Unternehmen peilt damit die Entwicklung einer Community an, die sie über die App mit Informationen zu Glasrecycling in Österreich informiert.

Die App ist derzeit nur Apple nutzenden Menschen verfügbar. Eine Android-Version ebenso in Planung wie die Erweiterung dieses "Sammel"-Services.

Austria Glasrecycling arbeitete in der Realisierung dieses mobilen Services mit Julia Pleschke und deren Agentur smoonr zusammen.