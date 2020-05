Girls on Glitz

atDas bislang Zuschauerinnen in deutschen Kabel-TV-Netzen zugängliche TV-Programm Glitz, das künftig TNT Glitz heißt, aufgrund einer Portfolio-Harmonisierung innerhalb von Turner Broadcasting, wird nach Österreich importiert. Und legt fast unmittelbar zum Start mit der bei den Golden Globes nominierten HBO-Serie Girls los, die sich um jene Frauen-Typen dreht, denen in Sex and the City keine Rolle zugedacht waren.