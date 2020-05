Gillout.com mit 1.481 Prozent Visit-Zuwachs

atMit den ÖWA Basic-Zahlen für September 2013 wurden auch die quantitativen Durchschnittswerte für das dritte Quartal 2013 veröffentlicht. Und die sind durchaus einen Blick um beispielsweise Auskunft über die Veränderungen der Visits zum Vergleichsquartal 2012 zu bekommen. In dieser Gegenüberstellung macht das Special-Interest-Einzelangebot Gillout.com mit einem Plus von 1.481,3 Prozent einen imposanten Eindruck. Ob diese Entwicklung nur auf die Girls oder auf das Konzept, ein Online-"Lifestyle-Magazin für Menschen, die keine Lifestyle-Magazine mögen" zu machen, zurückzuführen ist, ist zu klären. Es gibt zwei ÖWA-Einzelangebote, die in die "Nähe" des Gillout.com-Visit-Wachstums kommen: