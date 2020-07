Gillette und McLaren Mercedes fahren aufeinander ab

In dieser Kampagne und Partnerschaft geht es um Pflege, Stil, Ästhetik, Innovation, Technik, Präzision, Wettbewerb, Geschwindigkeit, Siegeswillen und Männlichkeit. "Ultimative Präzisionstechnik und der Wille zu gewinnen sind tief in der DNA beider Marken verwurzelt", steht im Beipack-Text zur Kooperation.



Mit der Kampagne sollen "Millionen Männer über TV, Digitaltechnik, PR und den Handel erreicht und inspiriert" werden.



McLaren Mercedes ist das zweite Formel-1-Team, das im Stern des Stuttgarter Autobauers steht und so wie Red Bull Racing Aufholbedarf gegenüber Mercedes AMG Petronas hat.



Aus Gillette Sicht gibt es "keinen Partner, der Markenwerte bessert verkörpert als McLaren Mercedes", da beide Unternehmen ihre "eigenen Innovationen stets mit Liebe zum Detail" umsetzten.