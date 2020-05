Gierige Olympioniken

int // Möglicherweise kann der ORF die Übertragung der Olympischen Spiele 2014 und 2016 aus der Programm-Planung streichen. Das Internationale Olympische Komitee hat die von der European Broadcasting Union (EBU) gemachten Angebote abgelehnt. Erstmals seit 1956. Die Organisation vollzieht in der Spiele-Vermarktung einen Strategie-Wechsel und peilt die Einzelvermarktung der Medienrechte an. Dadurch will das IOC höhere Erlöse erwirtschaften. In Italien und der Türkei hat sich bereits die News Corporation die Rechte gesichert. Die EBU hat bisher die TV-Rechte für 75 öffentlich-rechtliche Mitgliedssender eingekauft. Financial Times Deutschland, Seite 3