Gidsy expandiert mit Kutcher-Kapital

Wassibauer gründete 2011 gemeinsam mit den Edial und Floris Dekker Gidsy. Sie launchten den Aktivitäten-Marktplatz im November des Vorjahres in Berlin und finanzierten ihn zunächst privat. Als erste Investoren werden Alexander Ljung und Eric Wahlforss von SoundCloud, Matt Stinchcomb von Etsy und Felix Petersen von Amen geführt.



Gidsy setzt das Kapital für die weitere Expansion ein. Der lokale Marktplatz ist nach dem Launch in Berlin für die Städte New York und Amsterdam eingerichtet. Innerhalb der kommenden zwei Wochen folgen Gidsy London und Gidsy San Francisco.