Geyounoodlet

Machen sie einen Blick in die Zukunft mit younoodle! Auf diesen Satz läßt sich die Geschichte des derzeit in Beta-Phase befindlichen Vorhersage-Portals reduzieren. YouNoodle will für junge Unternehmen wie auch für Investoren gleichermaßen interessant sein. So trifft younoodle auf Basis einer Befragung ein Entwicklungsszenario für ein Start-Up. Darüber hinaus ist das Portal Sammelbecken für universitäre Entwicklungen, Technologie, die sich um Entscheidungsfindungen und um Start-Ups drehen. Es gibt auch einen younoodle-500-Index. atmedia.at