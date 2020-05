Gewista lüftet Winpin-Schleier

Konsumenten nehmen an Winpin mittels Registrierung und vierstelligem Code via SMS oder online teil. Ihre Teilnahme wird mit Sofortgewinnen und einem Finale zum Jahresende in dessen Rahmen verschiedene Hauptpreise ausgeschüttet werden, versüsst. Deren Teilnahme ist kostenlos. Und die Betreiber versichern keine "Daten-Geschäft" damit zu machen.



Aus diesem Grund wurde der derzeit weitest mögliche massentaugliche Kommunikationskonvergenz-Einsatz zwischen Out-of-Home und Digital-Medien realisiert: Neben Winpin.at wurde eine mobile Website, eine iPhone- und Android-App, SMS-Services, QR-Codes und Augmented Reality-Formen sowie die Netzwerk-Adaption für Facebook, Twitter, flickr und YouTube umgesetzt.