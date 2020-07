Gewista digitalisiert Out-of-Home-Werbeträger

In der U-Bahn-Station Stephansplatz installierte das Unternehmen, wie es beziffert, 109 - 31 Stück in 80-Zoll- und 78 Stück in 32-Zoll-Grösse - HD-Screens. Diese Digital-Out-of-Home-Werbeträger stellen, wie der Werbeflächen-Vermarkter weiter erklärt, "bis zu 250.000 Kontakte täglich" in der Station Stephansplatz her.



Gewista geht davon aus, dass die Kontaktzahlen der Out-of-Home-Werbeträger steigen werden, da mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen werden und tendenziell die Mobilität zunimmt.



Die Kampagnen-Aussteuerung erfolgt auf den DOOH-Werbeträgern so, dass Passanten mit platzierten Botschaften vom Betreten der U-Bahn-Stationen bis zu deren Verlassen mittels U-Bahn begleitet werden.



Gewista setzt diese Digitalisierung in Wien Mitte im Sommer und in weiterer Folge sukzessive an allen hochfrequenten U-Bahn-Stationen in Wien fort.