GetYourGuide.com gewinnt SevenVentures Pitch

Der zweite Platz ging an das in München ansässige Unternehmen tado. Auf dem dritten Rang landete Azimo, ein Geldüberweisungssystem, das von London aus aufgebaut wird.



Der Publikumspreis ging an Eyeglass24.



Für diese Entscheidung sind Philipp Freise von KKR, Rainer Märkle von Holtzbrinck Ventures, Michiel Kotting von Accel Partners, der Business Angel Christophe Maire sowie die beiden Entrepreneure und Investoren Oleg Tscheltzoff und Fabrice Grinda verantwortlich. Die siebente Jury-Stimme in dem Wettbewerb hatte das Online-Publikum.