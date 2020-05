Gestrandete Investition Kanzerlamt-Etat

atZum am Freitag, den 5. August, veröffentlichten Etat-Vergabe-Bericht Dimoco gewinnt Kanzleramt-Etat erreichte atmedia.at folgende Stellungnahme: "Was sich hier abgespielt hat, war in höchstem Masse unfair und auch urheberrechtlich bedenklich. Die besten Ideen der einreichenden Agentur wurden zusammenkopiert und in eine 'neue' Ausschreibung gepackt.