Gestatten EDI, Equivalent Display Impression!

Das US-Unternehmen installiert derzeit den Social Activity Index. Dort entsteht EDI als Mess- und Verhältniszahl für Werbewahrnehmung, die sich aus einem höheren Aufmerksamkeitsniveau von Nutzern aufgrund ihrer Plattform-Aktivitäten speist.



appssavy stellt in seinem Social Activity Index eine Vergleich verschiedener Werbeformate unter Berücksichtigung deren Bepreisung und ihrer spezifischen Interaktionsniveaus gegenüber. In weiterer Folge werden Nutzerbeteiligungswerte mit gewichteten Kosten für unterschiedliche Werbeformate mit Display-Click-Throught-Raten verglichen. Aus dieser Relativierung leitet sich wiederum die Equivalent Display Impression ab.



Eine erste Berechnung für den US-Markt zeigt, dass Paid Search den höchsten und damit effektivsten EDI vor Social Media Ads aufweist. Diese performen wiederum doppelt so gut wie Rich Media-Werbemittel.