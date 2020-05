Gesprächsstoff Marke

Vier-Augen-Markengespräche

Die in der Studie dafür ermittelten Werte: 73 Prozent der Konsumenten tauschen sich über die Beziehung von Preis und wahrnehmbarer Leistung aus. Produktniveau und der emotionale Eindruck am Point-of-Sale sind für 60 Prozent Gesprächsthema. Word-of-Mouth spielt off- wie online eine wichtige Rolle im Konsumenten-Alltag zeigt die von Publicis Group Austria und Marketagent.com angestellte Analyse. Persönliche Gespräche spielen immer noch eine deutliche Rolle in der Kaufvorbereitung. Die Informationsbeschaffung für die Rahmenbedingungen einer Kaufentscheidung erfolgt online. Das gilt auch für die Nutzung von Social Media-Plattformen. Das zeigt ein weiterhin traditionsverhaftetes Verhalten der Konsumenten. Die Gesprächsauslöser bleiben die gleichen. Ulli Helm, Head of Strategic Planning bei Publicis: "Massenmedien bestimmen immer noch, wie groß der Stein ist, der ins Wasser geworfen wird, um Wellen zu schlagen."