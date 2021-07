Gesichtskontrolle

at // Die Tageszeitung Kurier geht mit ihrer Imagekampagne in die nächste Phase. Heute startet im Zuge des Donauinselfests in Wien die Roadshow der Zeitung, während dessen das Gesicht für den nächsten Kapagnen-Flight im Herbst gesucht wird. Im Kurier-Truck können die Leser auf Video festhalten, "was sie vom Kurier halten". Die besten Statements werden bis 31. Juli online gewählt.