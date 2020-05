us // Marken zu karikieren, ist nur so lange eine gute Idee so lange die wirtschaftliche Erfolglosigkeit gegeben ist. Stellt sich, wie im Falle von South Butt, einem spassigen, kleinen Online-Shop, Nachfrage und Erfolg ein, dann reagiert die verulkte Marke, The North Face, verschnupft und klagt wegen Markenrechtsverletzungen.