at // Das Gratis-Magazin "Live" hat derzeit eine ungewisse Zukunft. Als Ergänzung zu Heute gegründet, wird es betriebswirtschaftlich aus der Gründungsumgebung heraus gelöst. "Live" könnte, so die Überlegungen, verkauft, in Kooperationen eingebracht oder als TV-Supplement anderen Tageszeitung beigelegt werden. Möglicherweise schlüpft der Titel auch unter den schützenden Mantel der "Kronen Zeitung".