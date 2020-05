Geschäftsführer-Wechsel im DMVÖ

Er übernimmt die operative Verantwortung des 570-Mitglieder-Verbandes am 1. November. Böhringers Rücktritt wurde vom DMVÖ-Vorstand angenommen und Wilfings Bestellung einstimmig abgesegnet. Wilfing geht seit 18 Jahren dem Vorstand der Branchen-Organisation an. "Wir wollen das Angebot für unsere Mitglieder noch attraktiver und service-orientierter gestalten. Vor allem auch in Richtung digitaler Entwicklung", lässt Wilfing wissen. Er setzt hiermit denn bereits eingeschlagenen Weg des DMVÖ fort.



