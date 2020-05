Gesagt.Getan nimmt sich Arena.at an

atWir sind diesmal in Salzburg. Und nicht in Wien. Auch wenn Arena.at Assoziationen an das Kulturforum Arena Wien auslöst. Arena.at ist der "Online-Schalter" des, im salzburgischen Hallwang ansässigen Kartenbüros. Dieser Web-Auftritt wurde relauncht. Die Erneuerungsarbeiten der Agentur gesagt.getan fallen in die Vorverkaufszeit der Salzburger Festspiele.