Gerüchte um baldiges Aus von "DSDS"

Am Wochenende machten Gerüchte von einem baldigen Aus die Runde. Im Nachrichtenmagazin Der Spiegel sprach RTL-Unterhaltungschef Tom Sänger von Änderungen. „Wir müssen mutiger, risikofreudiger, schneller werden“, sagte er. Der bisherige „ DSDS“-Ablauf habe sich überlebt, und nach zehn Jahren reiche es nicht mehr, „an kleinen Rädchen zu drehen“. RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer: „Wir rufen gerade für die neue Staffel auf und Tom Sänger kündigte im Spiegel Änderungen an. Man will ja keine Sendung stark verändern, wenn man vorhat, sie einzustellen.“

Das Casting-Sterben hat längst begonnen: Die „Popstars“, der wahre Castingklassiker, der noch vor „ DSDS“ auf Sendung ging und die „ No Angels“ auf den Markt brachte, ist mittlerweile eingestellt. Auch die Vox-Show „ X Factor“ hat sich erledigt. Das ProSiebenSat.1-System hält dagegen an „The Voice“ fest. Auch der Ableger „The Voice Kids“ läuft recht ordentlich.