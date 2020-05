at // ORF-Informationsdirektor Elmar Oberhauser ist gelassen. Gespart wurde schon immer am Küniglberg relativiert er den notwendig gewordenen schärferen Sparkurs. Das im Informationsbereich notwendig Sparpotenzial will er im Gespräch mit der Tageszeitung Die Presse nicht beziffern und meint "es wäre zu früh" Genaueres zu erklären. Oberhauser versucht zu beruhigen: "Niemand braucht Angst um seine Existenz zu haben".