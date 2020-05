Gerti wird immer noch vermisst!

Die Sticker-Promotion der Lebensmittel-Einzelhandelsmarke und die Suche nach Gerti performt seit sechs Tagen im YouTube-Channel von Billa. Bis zur Stunde waren 218.000 Flamingo-Sichtungen zu verzeichnen. Die Suche nach Gerti hält unvermindert an.



Unterstützt wird diese Suche im Billa-Flugblatt, das am 1. Oktober österreichweit in, wie immer, hoher Auflage verteilt wurde, für den Angebotszeitraum vom 2. bis 9. Oktober 2013, durch eine Insertion auf der vorletzten Seite.



Gertis Geschichte wird, wie bekannt sein könnte und deshalb hier nochmals wiederholt werden soll, von Dirnberger De Felice Grüber erzählt.