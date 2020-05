Gerngross Bauparty

Damit wird der Umbau des Kaufhauses in der Wiener Mariahilferstrasse kommuniziert. Die Kampagne hat am 4. Februar zu laufen begonnen und endet am 17. Februar. Zum Einsatz kommen insgesamt 400 Gewista-City-Lights. 20 dieser Werbeträger werden in Bezirken innerhalb des Wiener Gürtels mit den eingangs erwähnten Baustellenbändern in ihrer Erscheinung akzentuiert. Die Kreativagenturen dahinter sind die Michaela Patzelt Kommunikationsagentur und Schnee auf Moss. Den Mediaeinsatz koordiniert PanMedia Western. Die Kampagne wird über Werbeträger der Gewista ausgespielt.