Geringe Investition, hohe Effekte

usa // Die internationale Online-Community blickt neidvoll in die USA und analysiert unablässig den im Internet geführten Wahlkampf zwischen Barack Obama und John McCain. Die Investitionen der beiden Präsidentschaftsanwärter in ihre Internet-Werbung bleiben oft unerwähnt. In einer jüngsten Schätzung wird davon gesprochen, das gerade 0,5 Prozent der gesamten Wahlwerbebudgets beider Kandidaten in digitale Medien flossen. Financial Times, 1. November, Seite 3