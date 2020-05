Generation Speed-Switch

Digital Natives wechseln in einer als "Nonworking Hour" definierten Mediennutzungszeit 27 Mal den Medien-Ort. In das Äquivalent einer 30-Minuten-TV-Show-Nutzungszeit umgerechnet ergibt das 13 Programm- und Inhaltewechsel.



Im Vergleich dazu wechseln Digital Immigrants in der definierten "Nonworking Hour" nur 17 Mal das Endgerät und weisen eine um 35 Prozent niedrigere Endgeräte- und Programm-Wechselrate auf als die digitalen Eingeborenen.



Digital Natives switchen oder surfen durch Medien-Angebote auf der Suche nach Inhalten die ihre Aufmersamkeit fesseln und sie involvieren. Die Reaktanz gegenüber Content, der zu keinem Engagement animiert, ist entsprechend hoch.



Dieses "Content-Snacking" stellt einmal Medienmacher vor interessante Aufgaben und auch die Werbe-Industrie steht vor der Herausforderung Kürze in die Medien-Umfelder zu integrieren oder auf andere Zielgruppen-Kommunikation auszuweichen.