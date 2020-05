Generalmobilmachung

at // mobilkom austria will in Zukunft auch ein Auge auf Mobile Advertising werfen. Die vielversprechenden, von Analysten und Marktforschern entworfenen Entwicklungsszenarien des Online-Volumens-Wachstum und dem darin inkludierten Anstieg der Budgets für mobile Werbung sowie die Mobile Advertising-Aktivitäten der Mitbewerber locken den Mobilfunker aus sein bisherigen diesbezüglichen Reserviertheit. Die Beratung und Umsetzung überlässt mobilkom austria Out There Media. Das Unternehmen nimmt für sich in Anspruch 100 Millionen Mobilfunk-Kunden in Europa zu erreichen. atmedia.at