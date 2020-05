GEMI zeigt steigenden TV-Werbedruck

Der elektronische Medien-Index profitiert nur von der Entwicklung im TV-Werbemarkt in Österreich. Dort stieg der Werbedruck im Februar derart, dass daraus zwei Index-Punkte Zuwachs wurden und der TV-Wert auf 262 stieg. Stagnation ist dagegen im Radio- und Online-Werbemarkt worunter in diesem Fall nur das Display-Advertising zu verstehen ist, angesagt. Beide Media-Gattungen machen gegenüber Jänner kein Spending-Terrain gut.



Von Stagnation sind auch die nicht-elektronischen Gattungen betroffen. Print wird in dem Index mit 247, Gelbe Seiten mit 235 und Kino mit 118 Punkten ausgewiesen. In der Außenwerbung lässt der Werbedruck nach. Der Media-Channel verliert drei Punkte und fällt auf 249 Punkte zurück.



