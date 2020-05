GEMI: Über Gesamtmarkt-Niveau

Ein Lichtblick in dem tristen Werbejahr 2009. Unveränderte Werbedruckfreudigkeit zeigt Online. 15 Punkt Zuwachs lassen den Wert auf 502 Punkte und in eine eigene Index-Dimension entschwinden auch wenn damit immer noch ein Medium inadäquates Marktanteilsniveau verbunden ist. TV hält Schritt. Zwei zusätzliche Punkte im November halten den Gattungswert auf der dem Gemi Austria-Wert. Die Werbe-Investitionen in den Hörfunk stagnieren und wurden in das Kino reduziert. Mit 101 Punkten liegt Kino am Index-Ende. Und bei nicht-elektronischen Mediagattungen sind, saisonbedingt, Zuwächse zu erkennen. Gelbe Seiten legen um zehn und die Außenwerbe-Spendings um vier Punkte zu. Print macht gegenüber Oktober einen Punkt gut und hält bei 203 Punkten.



