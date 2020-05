GEMI Oktober: Erste Stagnationszeichen

at // Der Goldbach Electronic Media Index (GEMI) spiegelt die ersten Entwicklungsverzögerungen im Markt wider. Der Gesamtmarkt kann im Oktober noch einen Punkt zulegen. Die elektronischen Medien dagegen stagnieren und halten am September-Wert von 217 Punkten. Die Online-Kurve steigt dagegen weiter um acht auf 372 Punkte an. Der Gesamtmarkt liegt nun mit dem TV-Wert bei 222 Punkten auf gleicher Höhe. Radio und Kino verharren auf den im September erreichten Werten von 134 und 124 Punkten. Die nicht-elektronischen Medien legen dagegen weiter zu: atmedia.at zu den Charts