GEMI März: Falsche Richtung

Zwei Indexpunkte weniger für den Gesamtmarkt. Einen Punkt weniger für die elektronischen Medien. Diese Entwicklungskurven weist der Goldbach Electronic Media Index (GEMI) Austria für März aus. Weiterhin wacker nach oben weist die Kurve der indizierten Bruttowerbewerte für Online. Im März erreicht dieser, aus technischen Gründen beeinträchtigter Wert, 405 Punkte. Die elektronischen Medien langen mit 216 Punkten am Stand des vierten Quartals 2008 an.