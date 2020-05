GEMI: Drei Punkte für fast alle

Die beiden weiteren elektronischen Media-Werte für Radio und Kino legen um zwei Punkte zu. In den Dezember geht Radio mit 137 und Kino mit 125 Punkten. Die Bruttowerbewert-Entwicklung nicht-elektronischer Media-Kanäle sieht so aus: Print gewinnt zwei Punkte und hält bei 228 Punkten; der Werbedruck in der Außenwerbung steigt um vier auf 232 Punkte. Die Gelben Seiten, der derzeitige Höchstwert in der GEMI-Indexierung, knicken ein. Drei Punkte Verlust senken das Niveau der Media-Gattung auf 251 Punkte.



