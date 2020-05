GEMI Austria zeigt Werbezuwachs

Im Juli waren der TV- und der Online-Wert jeweils um einen Punkt gestiegen. Der TV-Index erreichte 252 und der Online-Index 102 Punkte.



Der Gesamtmarkt wird in der Goldbach-Skala im aktuellsten Messmonat mit 255 Punkten und den höchsten aller Werte ausgewiesen.



Radio weist weiterhin eine stagnierende Bruttowerbewert-Entwicklung aus und verharrt auf 139 Punkten.



Die ebenfalls erfassten nicht-elektronischen Media-Gattungen entwickelten sich so: Print gewinnt, wie gewohnt, und legt um einen Punkt auf 243 Indexpunkte zu. Die Gelben Seiten und die Außenwerbung bekommt dagegen die sommerliche Urlaubsatmosphäre zu spüren. Der Druck am Plakat und in dem Rubrikenmarkt-Segment geht brutto zurück. Beide Media-Kanäle verlieren drei Punkte. Ihre Index-Werte sinken auf 257 (Gelbe Seiten) und 238 (Außenwerbung).

Die Auswertung der Bruttowerbewert-Relationen zwischen Focus und Goldbach Index und der Vergleichsmonate Juli 2010 zu Juli 2011 zeigen für TV bei Focus einen Anstieg um 7,3 und bei Goldbach um 7,6 Prozent.



Im Fall von Online stehen sich Wachstumsindikatoren von 2,7 Prozent bei Goldbach und 24,2 Prozent bei Focus und für Print von 11,7 zu 9,5 Prozent gegenüber.

