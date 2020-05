Gemeinsamer Paketdienst

at // adworx und IQ mobile initiierten einen gemeinsame Mobile Advertising-Kooperation. Inhalt dieser Allianz ist die Schaffung von Vermarktungspaketen mit relevanten Reichweiten und Effekivitätswerten. So wurden bereits mobile Produkte zu zielgruppenspezifischen Kategorien wie Finance, Motor & Sport, Young sowie das Reichweiten-Angebot Run definiert. In diesen Channels können Kunden mobile Werbeträger seitenübergreifend und mit entsprechend unterschiedlichen Reichweiten-Qualitäten buchen.