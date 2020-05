Gemeinsamer Neustart

de // Rupert Murdoch und Silvio Berlusconi sind knapp zehn Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen München-Abenteuer zum zweiten aufgebrochen. Ab 1999 waren beide an Kirch Media beteiligt und verloren im Zuge deren Insolvenz viel Geld. Jetzt hat Berlusconi für 3,134 Prozent an Premiere etwa 30 Millionen Euro investiert. Fininvest will diesen Anteil aufstocken. Doch das Ziel von Murdoch und Berlusconi, die sich in Italien als Kontrahenten im TV-Markt gegenüber stehen, ist unklar. Es wird gemutmaßt, dass Fininvest seinen Anteil eines Tages an die News Corporation verkaufen könnte. Süddeutsche Zeitung, Seite 15