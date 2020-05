Geliftetes Gesicht

at // DiePresse.com geht, nach optischen Adaptionen, in der neuen Version online. Blickfänger dieser Version ist die Rückkehr der horizontalen Navigationsleiste. Sie soll wieder mehr Platz für den redaktionellen Content schaffen. Der wurde um die Themenkanäle Bildung, Gesundheit und den Onlineauftritt des Magazins "Schaufenster" ergänzt. Die neue DiePresse.com will damit besser nutz- und lesbar sein als bisher. Alle ergänzenden Leistungen sind im Service-Bereich gebündelt.