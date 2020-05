Geldarbeiter

at // JWT Vienna erpitchte die Werbe-Etats von der Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich (VAIÖ) und der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Die Agentur realisiert für beide Verbände eine Kampagne. Deren Claim: "Wir lassen das Geld wieder arbeiten". Zwei Zielgruppen sollen damit angesprochen werden: Banker und Endkunden. Der Kampagnen-Flight setzt Anfang April ein. Die Media-Umsetzung erfolgt in Print- und Online-Medien. atmedia.at