Gelbe Botschaften

Die Branchenkampagne wird in Fachmedien in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien platziert. In den deutschsprachigen Sujets werden die Branchen auf folgende Weise angesprochen: "Sie machen - wir bieten."



In Österreich legen wir, wie Swiss Post International Austria-Geschäftsführer Georg Weidinger erklärt, in diesem Werbe-Auftritt speziellen Wert auf unsere Stärken im Versandhandel und im Tourismus. Daher werden die beiden Sujets eingesetzt.