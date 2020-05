Geizhals gewinnt Domain-Krieg

Geizhals war seit dem Jahr 2000 in Deutschland mit seiner Preisvergleichsplattform tätig und agierte unter dem Domain-Namen Geizhals.at/de. Zunächst gehörte die Domain einem Pumpenhersteller, später einer Schnäppchenseite. Dort wurde Geizhals.de zur Traffic-Generierung und -Weiterleitung eingesetzt. Verwechslungen und Missverständnisse folgten.



Geizhals.at strengte 2005 ein WIPO-Verfahren, in dem es um geistiges Eigentum geht, vor einem UN-Schiedsgericht an und verlor. 2008 machte das Unternehmen dem deutschen Besitzer der Domain ein Kauf-Angebot mit einem "siebenstelligen Betrag" beziffert. Ohne Erfolg.



Dieser "Domain-Krieg" ist nun gewonnen. "Wir können unsere Präsenz in Deutschland noch stärker ausbauen und erwarten und mittelfristig eine Verdoppelung des Traffics", erklärt Preisvergleich Internet Services AG-Sprecherin Vera Pesata weshalb sich das zwölfjährige Ringen um Geizhals.de ausgezahlt hat.



atmedia.at