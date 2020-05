Geheimnisse junger Online-Bewegtbild-Konsumenten

Wo diese Inhalte konsumiert und welche Nutzungsdauer dafür aufgewendet wird, zeigt diese Grafik: 79 Prozent der jungen Video-Nutzer schaut die präferierten Inhalte auf ihren Laptops und Netbooks. 36 Prozent tut dies via Smartphone. Das spiegelt wiederum die verbreitetste Endgeräte-Technologie-Durchdringung in "Kinderzimmern" und Studenten-Wohnungen wider.



Der Zeitbedarf für die Bewegtbild-Nutzung beläuft bei rund 55 Prozent der 15- bis 29-Jährigen auf mindestens fünf und bis zu 30 Minuten. Hier liegen die Digital Immigrants jenseits des 50. Lebensjahres deren Anteil an dieser Nutzungsspanne 48 Prozent ausmacht auch gut im Rennen.