Geheimer Fünf-Uhr-Tee

at // Sie müssen sich treffen. Und sie tun es auch. Medienstaatssekretär Josef Ostermayer und VP-Klubobmann und Mediensprecher Karlheinz Kopf trafen sich Mittwochnachmittag zur - hoffentlich - Fortsetzung der Verhandlung über einen Kompromiss in der geplanten Novellierung des ORF-Gesetzes. Das schreibt die in bestimmten Regierungsangelegenheiten überdurchschnittlich gut informierte Gratiszeitung Heute. Sinn des "Geheimtreffens" ist, dass Ostermayer eine "Einigung will".